E n el día de ayer pudo observarse largas filas de gente y medidas de precaución en los locales en donde se realiza el pago de servicios e impuestos, que volvieron a atender este lunes a las personas, según la finalización del número de documento.

El protocolo de control para los pagos en las sucursales extrabancarias incluye medidas como el distanciamiento de 1,5 metro entre las personas que componen las filas, y contó con la presencia de personal de Prevención Ciudadana del gobierno porteño en la organización y cuidado para que se cumpla con ese protocolo.

"Me parece bien todo lo que sea para prevención. Estoy esperando hace menos de diez minutos y ya me toca ingresar, así que por suerte va rápido", expresó Norma, quien se disponía a pagar el servicio de luz y el ABL en una sucursal de Rapipago del barrio porteño de Caballito.

Por su parte, ayer comenzó también a regir en la ciudad de Buenos Aires la controvertida resolución del Ministerio de Salud porteño que establece que los adultos mayores de más de 70 años no pueden transitar por la vía pública sin un permiso de circulación, que deben tramitar a través de la línea 147 y que tiene un día de vigencia.

Varios vecinos se manifestaron ayer en las calles en contra de la medida que busca bajar la tasa de mortalidad en los ancianos por coronavirus en la capital del país, que representa el 80 por ciento de los fallecimientos.

"La medida de prohibirnos salir a los mayores de 70 me hizo sentir que nos sacaban la libertad. Ya no podemos ir a ver a nuestros hijos y nietos. Entiendo que es por prevención, pero no me gusta", sostuvo Lila, mientras hacía la fila de un Rapipago ubicado en la avenida Directorio al 700.

En la misma sintonía se expresó Juan, otro jubilado que salió de su casa para hacer unas compras a la verdulería de su cuadra, quien afirmó que "todo lo que están haciendo para prevenir está bien", pero cree que "se equivocaron con este permiso", al que calificó de "invasivo y discriminatorio".

Sin embargo, hubo también opiniones a favor de la adopción de esta medida, como la de Norma, quien aseguró que llamó al 147 y "en menos de tres segundos" ya había dado aviso al gobierno porteño que iba a salir a hacer trámites, según contó a la agencia Télam.

Por último, comenzaron a utilizarse ayer de forma obligatoria los tapabocas en los transportes públicos, en otra medida que busca salvaguardar a las personas que circulan del contagio de coronavirus.