E l servicio del tren Sarmiento estuvo nuevamente paralizado, al igual que el lunes, tras detectarse nuevos casos de Covid-19 entre su personal. Ante ese marco, el jefe del cuerpo de delegados, Rubén "Pollo" Sobrero, pidió a los usuarios que "banquen" a los trabajadores ante las interrupciones ocurridas en el servicio.

La medida alteró la movilidad de miles de personas. Como consecuencia de ello, el Ministerio de Transporte puso a disposición de los pasajeros una serie de colectivos para que cubran el recorrido del tren hasta la reanudación del servicio. Cabe destacar que los últimos trenes salieron a las 9.51 desde la estación Moreno hacia la cabecera de Once, y a las 10.33 en sentido inverso.

El servicio estuvo a cargo de personal jerárquico ya que fueron detectados nuevos casos de contagios de Covid-19 y, además, por esa razón, el resto de los trabajadores tuvo que ser aislado preventivamente.

"Le pido a la gente que nos banque, por ahora no tenemos otra alternativa", indicó Sobrero, y aseguró que la situación se normalizaría "cuando algunos operarios puedan volver a trabajar".

El dirigente sindical manifestó que los ferroviarios "cubren el turno de la mañana para que la gente pueda ir a trabajar, pero a la tarde no nos da el cuero". Asimismo, aseguró que se intentó reemplazar al personal afectado con colegas de otros ferrocarriles, pero no se pudo hacer porque "la mesa de trabajo de control de trenes que tenemos es distinta a la de otros ferrocarriles, por lo cual no quedó otra que esperar".

El presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, detalló que hasta el día 70 de cuarentena no se había registrado en la empresa ningún caso de coronavirus, pero que a partir de ese día y hasta el momento ya se registraron "casi 500 infectados en las distintas trazas". Asimismo, detalló que son 36 los casos de Covid-19 en el tren Sarmiento y más de 100 los trabajadores aislados.

Se repite

Desde la empresa confirmaron que hoy el esquema se repetirá, con servicios con el horario habitual de la hora pico (entre las 6 y las 10 de la mañana) de un tren cada 10 minutos, y que a partir de ese horario volverán a cortar la circulación de unidades.