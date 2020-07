El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, opinó que los políticos tienen "una gran responsabilidad en terminar con la grieta" y consideró "bueno para el futuro" alcanzar "un diálogo razonable entre todos".

"Soy un ferviente creyente en el diálogo, es mi modo de vida, siempre he sido así, y ni hablar en esta situación de la pandemia. Pero no es que me pongo a dialogar ahora. Creo en el diálogo como parte del futuro de la Argentina", dijo el funcionario ante diario Perfil.

En ese marco, apuntó: "Tenemos una gran responsabilidad en terminar con la grieta. Es bueno para el futuro que todos podamos tener un diálogo razonable; hay muchas cosas que señalé como diferencias con el gobierno, pero no por eso no vamos a dialogar".

También consideró algo "natural" que el presidente Alberto Fernández lo llamara "amigo" en una de las conferencias de prensa que ofrecieron en forma conjunta. "Fue natural porque a todos los introducía así. Entiendo que en mi caso tiene una lectura política diferente, pero en el momento me pareció natural. Tengo una buena relación", expresó el jefe de gobierno de la ciudad.

De todas maneras, el mandatario de la ciudad dijo que "no lo voy a llamar a Alberto el lunes (hoy). Amigos son los de toda la vida".