E l ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, confirmó ayer que dio positivo en coronavirus y que se encuentra aislado desde el pasado jueves. "Se encuentra sin síntomas y permanecerá en aislamiento por diez días", aseguraron a Crónica fuentes de ese ministerio bonaerense.

El ministro provincial compartió en su cuenta de Twitter el resultado de su análisis: "Por contacto estrecho con un compañero que dio positivo de Covid-19, me encuentro aislado desde el jueves a la tarde. Me realicé el hisopado y hoy me dieron el resultado positivo. Estoy bien, tomando todos los recaudos necesarios. El virus no terminó, sigamos cuidándonos", pidió Larroque.

Momentos más tarde recibió el saludo del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien le escribió a través de la misma red social: "¡Te mando un abrazo a la distancia, querido compañero, espero que pase pronto!". Y añadió un pedido a la comunidad: "Ya tenemos la vacuna, pero es fundamental que sigamos cuidándonos".

Varios contactos estrechos del funcionario provincial también debieron aislarse hasta determinar si se contagiaron.

Máximo, negativo

De esta manera, en paralelo con el test de Larroque, se realizó el suyo el diputado nacional Máximo Kirchner, ya que habían estado reunidos en los días previos al jueves último. El hisopado del diputado dio negativo, aunque igualmente estará aislado hasta el próximo sábado conforme establece el protocolo para los contactos estrechos, siendo la segunda vez que el líder de La Cámpora debe cumplir con un aislamiento preventivo.

En tanto, del ministerio que encabeza Larroque informaron que se continúa avanzando con la agenda de enero con foco en tres áreas de atención a la comunidad.

En la costa atlántica se mantiene un dispositivo de la dirección provincial de Juventudes, con sede en Villa Gesell y Mar de Ajó, acompañando el programa de provincia "ABCD, el tema del verano es cuidarse".

A su vez, se realizan actividades veraniegas para los menores que están en institutos y hogares, en coordinación con el área de juventud, el organismo provincial de Niñez y Adolescencia y la Subsecretaría de Deportes.

Finalmente, el ministerio a cargo de Larroque viene trabajando en el fortalecimiento de actividades estivales para chicos y chicas en parroquias en Tablada, San Justo, Moreno, San Martín. Entre otras actividades, se los lleva a Tecnópolis y a los piletones de Ezeiza, por ejemplo.