E l presidente Alberto Fernández felicitó ayer, a través de su cuenta de Twitter, "al pueblo estadounidense por el récord de participación en las elecciones, una clara expresión de la voluntad popular" y saludó a Joe Biden "próximo presidente de los Estados Unidos" y a Kamala Harris, que "será la primera vicepresidenta mujer de ese país". También lo hizo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La vicepresidenta felicitó a Biden por su triunfo y destacó el hecho de que la senadora Kamala Harris haya sido ungida como "la primera mujer" en convertirse en vicepresidenta de esa nación. "Finalmente pudimos conocer la voluntad del pueblo estadounidense. Felicitaciones a @JoeBiden, presidente electo, y a @KamalaHarris, primera mujer electa como vicepresidenta de los Estados Unidos", escribió Cristina Fernández de Kirchner en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Más allá de estas felicitaciones, se abrió un interrogante sobre cómo será la relación del nuevo gobierno estadounidense con la administración de Alberto Fernández.

En diálogo con "Crónica", el analista internacional Juan Francisco Venturino expresó: "Creo que la relación de la Argentina con Estados Unidos podría crecer. Biden es demócrata, tiene una mirada un poco más abierta y de relacionarse fuera de la dicotomía amigo/enemigo. La Argentina, si utiliza con inteligencia su soberanía y se corre de esa triste y antigua vocación colonial para relacionarse entre iguales con enormes diferencias, pero como iguales con Estados Unidos podría comerciar y ampliar una base de sustento de la relación bilateral".

Por su parte, para el economista Juan Enrique, "Biden será menos peor que Trump. Recordemos que tanto demócratas como republicanos son de derecha, es la cuna del liberalismo para el mundo. En cambio, ellos en el interior hacen proteccionismo. Pero claramente la política exterior va a tener una mejor relación con las distintas cancillerías del cono sur, empezando por Bolivia, Brasil y Chile". Asimismo, continuó que "si el cono sur es el patio trasero de Estados Unidos, el nuevo presidente lo va a mirar con un poco más de cariño que el que lo hizo Trump".

Por último, Marcos Falcone, politólogo argentino que reside en Chicago, señaló: "No creo que la elección tenga un gran impacto en la Argentina porque el país no es una prioridad de política exterior. Es verdad que quizás parte del gobierno se siente más cómodo con la victoria de Biden, y algunos especulan con que futuras negociaciones con el FMI sean más sencillas con una administración demócrata que con una republicana, pero en este año que ha pasado la relación del gobierno con Trump no ha sido demasiado disruptiva, como sí lo fue, por ejemplo, la relación Kirchner-Bush".