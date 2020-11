Maradona y sus mujeres son un capítulo aparte. Hubo cientos que intimaron con él, pero unas pocas tuvieron su amor, y con él, sus sombras. La única que habló sobre su muerte ayer fue Rocío Oliva, última novia del Diez y de quien, según se decía, él seguía enamorado. La panelista de "Polémica en el bar" se emocionó: "Me cuesta caer. Me siento muy triste. Diego fue un hombre muy importante en mi vida. No sé si el más importante, pero fue muy bueno conmigo. Nos amamos mucho. Siempre lo voy a recordar. En marzo cuando empezó la pandemia no lo vi más. Pero no, no quedó nada por decirnos".

Acerca de los días post- operación neurológica, cuando Maradona habría pedido por ella, Oliva sostuvo: "Es muy difícil, no podía estar ahí yo, por más que haya querido. Sé que me quería ver, me lo ha dicho mucha gente que estaba al lado de él, pero no podía. El 30 de octubre (cuando cumplió los 60) lo vi mal. Me duele porque era joven, bueno, y no se merecía irse así, solo como dicen que estaba".

Otra de las mujeres relevantes en su vida fue Verónica Ojeda, con quien estuvo 8 años y tuvo a su hijo más chico, Dieguito Fernando. En los últimos tiempos la relación había pasado por altibajos, sobre todo porque él conoció al nene cuando ya era bastante grande.

Cristiana Sinagra es la madre del primogénito, Diego Junior. El vínculo con ella fue bueno en los últimos años. La italiana lo despidió en Instagram con una foto de los tres y la leyenda "Te amaremos por siempre".