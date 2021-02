L as pizzerías no dan más. Después de pasar casi un año luchando por mantener sus negocios a flote en medio de la crisis económica que derivó de la pandemia, el sector llegó a un punto crítico. Cerca de un 15% de comercios tuvieron que cerrar sus puertas mientras el resto sobrevive casi exclusivamente por medio del delivery.

"En nuestro sector no cambió nada, tenemos un 30% de aforo en los locales que es lo permitido. Pero en las zonas donde se concentra el mayor número de pizzerías no hay gente. La calle Corrientes está sin teatros, en Microcentro no hay tribunales, en San Telmo no hay turismo", advierte Lorena Fernández, presidenta de Appyce (Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas) a Crónica.

Desde la asociación habían declarado la emergencia en junio, cuando apenas sobrevivían con el delivery y el retiro de mercadería en los locales. La situación del sector empeoró el mes pasado, cuando los comercios dejaron de recibir el ATP, la ayuda estatal que les permitía, al menos, sostener los salarios de los trabajadores.

"La única ayuda estatal con la que contamos es el Repro, pero son muy pocas las pizzerías que lo consiguieron. El trámite para que te lo den es engorroso y se entrega sólo a los casos que están al borde del cierre", explica Fernández.

Alquileres y comisiones

Sin embargo, la falta de ayuda estatal no es el único desafío que enfrentan los pizzeros. En el último tiempo, los alquileres de los comercios alcanzaron sumas impagables, especialmente los que están ubicados sobre la avenida Corrientes y Avenida de Mayo, y los dueños no quieren dar el brazo a torcer.

Asimismo, el delivery -canal a través del cual se concreta la mayoría de las ventas- se ha convertido en un arma de doble filo. Para muchas pizzerías es la única manera de poder sostenerse, pero las aplicaciones que nuclean las entregas se quedan con comisiones que alcanzan hasta un 35% de cada venta.