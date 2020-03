C omo casi siempre, Alexander Caniggia es noticia por algún episodio polémico. Luego de que este viernes por la noche fuera demorado en un control de Gendarmería Nacional en el peaje de Hudson, en la autopista Buenos Aires-La Plata, el hijo de Claudio Paul y su novia, que lo acompañaba, deben cumplir prisión domiciliaria cada uno en su hogar.

Es que el joven circulaba a bordo sin el permiso pertinente en este marco de cuarentena y tampoco pudo justificar de manera válida las razones de su traslado. Por eso tanto Alexander como Macarena Herrera quedaron bajo prisión domiciliaria, ya que tenían un antecedente: días antes también habían circulado sin autorización. El autoproclamado "emperador", cuyo vehículo fue secuestrado, fue trasladado por las fuerzas de seguridad hacia donde tiene domicilio, en un hotel de Puerto Madero, mientras que su pareja fue llevada a un country de Ezeiza.

Ayer, en las primeras horas de su aislamiento, el hermano de Charlotte recurrió a su cuenta de Instagram para ¿sentirse menos solo? Aburrido, grabó una serie de videos en los que juega a las cartas, específicamente al Uno, como para describir su situación actual. "Pi... activo, en el Uno no me gana nadie. No tengo rival. Uy, estas cartas más pedorras (eructa). En casa, acá, jugando al Uno", se lo escucha decir, para luego agregar, no se sabe si irónicamente: "Quedate en casa", el consejo que justamente él no escuchó.

Su novia, en cambio, explotó de bronca y dijo tuvo que salir de su casa para poder ir al supermercado a comprar provisiones, ya que el más cercano queda, justamente, a cinco minutos del peaje de Hudson.