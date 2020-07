M ientras el AMBA discute cómo volver a la fase 3 y salir de la cuarentena estricta, en varias provincias el regreso de los contagios se toma el camino inverso.

Ayer, Catamarca -el distrito que recién el fin de semana pasado tuvo su primer caso positivo- anunció que volvería a fase 1 a todo su territorio, para evitar que se siga esparciendo el contagio. En los últimos días aparecieron otros siete positivos, que encendieron las alarmas de las autoridades.

Otras provincias no cambiaron su fase, pero decidieron algunas restricciones. Tal es el caso de Mendoza, donde por la cantidad de reuniones y fiestas clandestinas anunciaron ayer que no habrá permiso para encuentros familiares con excepción de los domingos. Además, no se podrá circular después de las 23.30 sin un permiso especial.

También en Salta se limitó la circulación de personas en los departamentos de San Martín, Orán y General Güemes, tal como había anunciado durante el fin de semana el gobernador Gustavo Sáenz.

Esta resolución, que también limita el ingreso de personas a todo el territorio de Salta, a excepción del transporte de carga, y actividades y servicios esenciales como salud y seguridad, tendrá vigencia hasta el próximo domingo 12 de julio, inclusive.

También en el norte, en este caso Tucumán, se enviará un proyecto de ley para cerrar todos los ingresos a la provincia, con excepción de aquellos camiones y vehículos relacionados con las actividades esenciales. Más allá de la medida, desde el gobierno de Manzur destacaron que no creció la circulación del virus y que están analizando abrir el turismo interno, pero que se decide reforzar ese sistema con el cierre de los caminos.

En Entre Ríos, en tanto, se frenó el anunciado permiso para actividades como reuniones sociales, cultos religiosos y deportes en grupo.

En Chubut, el ministro de salud, Fabián Puratich, informó hoy que "Comodoro Rivadavia vuelve a la fase anterior del aislamiento, con autorización para desplazarse sólo con terminación del número de documento, entre otros aspectos", tras declararse a ese centro urbano, el más poblado de esta provincia, como "ciudad de circulación comunitaria de coronavirus".

San Luis y La Pampa

Por su parte, el gobierno de La Pampa resolvió suspender temporalmente la libre circulación con San Luis, mientras que el fin de semana se clausuraron comercios, labraron multas a 96 personas por no usar tapaboca e iniciaron 135 causas penales por incumplir con las normativas impuestas por la pandemia.

Del otro lado de la frontera interprovincial, el gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá anunció el regreso a la fase 5 del aislamiento social en varias ciudades luego del fin de semana.