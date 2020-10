E l ex director ejecutivo de Google Eric Schmidt aseguró que es probable que el "exceso" de redes sociales resulte en una mayor regulación de las plataformas de Internet en los próximos años. Además, criticó la forma en la que son usadas estas redes, luego de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandara a la empresa por "abuso de su posición dominante" en las búsquedas online para "sofocar la competencia y perjudicar a los consumidores", la acción judicial más significativa tomada por el gobierno contra un gigante tecnológico desde el caso contra Microsoft hace más de veinte años.

Schmidt, quien dejó el directorio de Google en 2019 pero sigue siendo uno de sus mayores accionistas, dijo que la demanda antimonopolio que presentó el gobierno de Estados Unidos contra la compañía estaba fuera de lugar, pero que en general podría ser necesaria una mayor regulación para las redes sociales.

"El contexto de las redes sociales que sirven como amplificadores para idiotas y locos no es lo que pretendíamos", dijo Schmidt en una conferencia virtual organizada por el Wall Street Journal. "A menos que la industria actúe en conjunto de una manera realmente inteligente, habrá regulación".

YouTube, que es parte de Google, ha tratado de disminuir la difusión de información falsa sobre Covid-19 y sobre la política estadounidense durante el último año, con resultados no siempre buenos. Por su parte, Facebook y Twitter también han sido objeto de críticas en los últimos años por permitir que se propaguen en línea mensajes racistas y discriminatorios. Schmidt también aclaró que el negocio de búsqueda masiva de Google, que fue el objetivo de la demanda antimonopolio del Departamento de Justicia de Estados Unidos, sigue teniendo éxito porque la gente los elige a ellos sobre sus competidores, no porque use su tamaño para bloquear a rivales más pequeños. "Tendría cuidado con esos argumentos. Simplemente no estoy de acuerdo con ellos", dijo Schmidt. "La cuota de mercado de Google no es del cien por ciento", agregó.

Alphabet Inc., la empresa matriz de Google, tiene un valor de mercado superior al billón de dólares y su buscador insignia es por lejos el más usado en el mundo. Sus servicios de correo electrónico y videollamadas y su navegador de Internet son también enormemente populares.

"Google es la entrada a Internet y un titán de la búsqueda publicitaria", dijo el subsecretario de Justicia, Teff Rosen. "Ha mantenido su poder monopólico mediante prácticas de exclusión perjudiciales a la competencia", agregó. La demanda podría forzar a la empresa a realizar cambios importantes en su estructura.