"Envíen las tropas", fue el título de una columna de opinión crítica de las manifestaciones escrita por el senador republicano por Arkansas, Tom Cotton, que publicó el diario The New York Times. El rechazo del público fue terminante: hubo un récord de cancelaciones de suscriptores.

El texto impulsaba la intervención del ejército para enfrentar las protestas contra el racismo y la brutalidad policial. El hecho no solamente fue repudiado por los lectores, sino también por los periodistas del medio, quienes expresaron sus críticas al diario por permitir la publicación de una nota que "pone en peligro a los periodistas negros".

La columna de Cotton que desató la polémica es crítica de las marchas desde su primera línea: "Esta semana, los manifestantes han sumido a muchas ciudades estadounidenses en la anarquía, recordando la violencia generalizada de la década de 1960". "La nación debe restablecer el orden. El ejército está listo", agregó.

"Algunas élites han excusado esta orgía de violencia en el espíritu de la elegancia radical, calificándola de una respuesta comprensible a la muerte injusta de George Floyd. Esas excusas se basan en una repugnante equivalencia moral de alborotadores y saqueadores a manifestantes pacíficos y respetuosos de la ley. Una mayoría que busca protestar pacíficamente no debe confundirse con bandas de delincuentes", siguió la columna, que aseguró: "Estos alborotadores, si no se someten, no sólo destruirán los medios de vida de los ciudadanos respetuosos de la ley, sino que también se llevarán vidas más inocentes. Muchas comunidades pobres que aún tienen cicatrices de los trastornos anteriores se retrasarán aún más".

Poco después trascendió una comunicación interna de los periodistas con su sorpresa por la cantidad creciente de cancelaciones. "Cada vez que refresco crecen más y más rápido", expresó uno y otro agregó: "203 cancelaciones entre las 4 y las 5: la mayor cifra en una hora que hemos tenido nunca".

En tanto, James Bennet, jefe de Opinión del diario, expresó en un comunicado: "Como parte de nuestras indagaciones en estos temas, la sección de opinión del Times ha publicado argumentos poderosos que apoyan las protestas, abogan por un cambio fundamental y critican los abusos policiales". Sus explicaciones no fueron suficientes, ya que horas después de dar sus explicaciones, presentó la renuncia.

Frente a esta situación, el diario explicó: "La rápida caída de Bennet de una de las posiciones más poderosas del periodismo estadounidense se produce cuando cientos de miles de personas han marchado en protesta por el racismo en las fuerzas del orden. El movimiento se ha extendido a las salas de redacción, donde periodistas y otros empleados han desafiado el liderazgo".