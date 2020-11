Luego de que el demócrata Joe Biden venciera en las elecciones a Donald Trump, se abrió un interrogante entre los representantes de la política argentina: ¿cómo será la nueva relación con el gobierno de Alberto Fernández? La opinión de los analistas.

En diálogo con Crónica, Juan Francisco Venturino, especialista en política internacional, expresó que "la relación de Argentina con Estados Unidos podría crecer". "Biden es demócrata, tiene una mirada un poco más abierta y de relacionarse fuera de la dicotomía amigo/enemigo. La Argentina, si utiliza con inteligencia su soberanía y se corre de esa triste y antigua vocación colonial para relacionarse entre iguales con enormes diferencias, pero como iguales con Estados Unidos, podría comerciar y ampliar una base de sustento de la relación bilateral", explicó.

"Es una oportunidad interesante para el país, para repensar su lugar en el mundo, para desarrollar una relación más franca, adulta, sincera y sobre todo mejor para la Argentina en términos de intercambio", agregó.

Por su parte, para el economista Juan Alberto Enrique, "Biden será menos peor que Trump". "Recordemos que tanto demócratas como republicanos son de derecha, es la cuna del liberalismo para el mundo. En cambio, ellos en el interior hacen proteccionismo. La historia de los limones y el biodiesel muestra la verdad", dijo y agregó: "Pero claramente la política exterior va a tener una mejor relación con las distintas cancillerías del cono sur empezando por Bolivia, Brasil y Chile". Asimismo, señaló que "si el cono sur es el patio trasero de Estados Unidos, el nuevo presidente lo va a mirar con un poco más de cariño que con el que lo hizo Trump". "Creo que con Biden va a ser distinto y que va a haber otro tipo de relación que va a pasar más por Cancillería", cerró. Por último, Marcos Falcone, politólogo argentino que actualmente reside en Chicago, Estados Unidos, señaló: "No creo que la elección tenga un gran impacto en Argentina porque el país no es una prioridad de política exterior. Es verdad que quizá parte del gobierno se siente más cómodo con la victoria de Biden y algunos especulan con que futuras negociaciones con el FMI sean más sencillas con una administración demócrata que con una republicana; pero en este año que ha pasado la relación del gobierno con Trump no ha sido demasiado disruptiva, como sí lo fue por ejemplo la relación Kirchner-Bush".

Según adelantaron los allegados del flamante mandatario estadounidense, Biden intentará profundizar los vínculos con América latina y se enfocará, entre otras cosas, en una transición democrática en Venezuela. El currículum lo acompaña: cuando era vice de Barack Obama, este lo designó para que se encargara de visitar la región. ¿Habrá algún cambio?