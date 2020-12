D e la larga lista de mujeres de Diego Maradona, ella quizá sea la que más tenía para contar. De bajísimo perfil, pocos fuera del entorno del Diez de fines de los ‘90 la conocieron, mucho menos el público en general.

Pero Laura Cibilla no sólo fue novia del astro sino que siempre aseguró que uno de sus hijos es producto de aquel amor. La Justicia no la ayudó en ese sentido: "Cuando mi hijo tenía siete años inicié el juicio por filiación. (Maradona) no se presentó en la primera audiencia, no se presentó en la segunda, y a la tercera no fui yo. Entonces me llamó mi abogado y me dijo: ‘Mirá que está Diego...’. Le dije: ‘Ya voy’. Mi hermana lo retiró del colegio, el nene estaba en segundo grado. Lo trajo. Entró mucha gente. Me dio negativo. Y hasta acá llegó mi amor. Nunca más esa vergüenza", relató a Teleshow.

Es la primera vez que Cibilla habla abiertamente de su relación con Diego. Y ante la pregunta obvia, asegura que ella cree que de alguna manera "falsearon" el ADN, porque ella no estuvo con nadie más en la época en que se embarazó. "Pero ya está, no me importa ni a mí ni a mi hijo. Y a mí lo único que me interesa es lo que piense mi hijo", enfatizó.

Si bien Laura dijo que durante su noviazgo Maradona ya estaba separado de Claudia Villafañe, "dos personas en particular, una mujer y un varón, le decían sobre reconocer a mi hijo: ‘Laura no. Las demás sí, pero Laura no’. Y acá estamos". Sin dar nombres. También relató: "La última conversación con Diego fue en diciembre del año pasado. Yo lo busqué cuando estuvo en México, lo busqué en Dubai, lo busqué por todos lados. Quería hablar. Yo no me casé ni formé una familia porque eso nunca cerró".

Entonces, sostuvo que Diego la llamó "veinte veces" una madrugada y cuando finalmente hablaron le dijo: ‘¿Cómo están Marisa y Rodolfo?’. Se acordaba los nombres de mis padres, de mi hermana, de mi hermanoà Y me preguntó: ‘¿Y mi hijo?’".

Cibilla también contó que convivieron dos años y en un momento dado el consumo de droga de él la enganchó: "Yo me enfermé mal. Y me interné un par de veces con 40 kilos. Porque consumía a la par de una persona de 80 o 90 kilos, deportista".