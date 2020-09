Xina Florian vive en Lomas de Zamora con su esposo y sus cinco hijos. Durante la cuarentena alquiló una de sus habitaciones para mejorar sus ingresos. Su inquilino murió y tuvieron que convivir durante más de diez días con el cuerpo, porque nadie iba a retirarlo a pesar de las denuncias que radicó.

"Yo me di cuenta hace tres días, pero la policía estuvo aquí, llamó a la ambulancia y ellos detallaron que está muerto desde hace más de diez días. Está todo reventado y el piso todo mojado de líquido. Yo duermo al lado del fallecido con mis cinco hijos y nadie hace nada. Por favor, no aguanto más el olor y no tenemos luz en el barrio. Nadie me ayuda, solo piden plata", escribió la mujer en su perfil de Facebook. "No se pueden tomar videos porque el olor llega hasta la calle. Los vecinos están en mi puerta, pegando carteles. Me mandan a distintos lugares, camino bajo la lluvia y nada. Fui a ocho lugares y nadie me ayuda ni orienta. A los lugares que fui están en las fotos, pero qué puedo hacer. Sólo quiero una solución para poder dormir bien con mis hijos", pedía Xina en la red social hace poco más de 24 horas.

Pese a la indiferencia de las autoridades, la situación fue viciando con el correr de las horas el humor de los vecinos, que terminaron incluso amenazando a la familia con entrar por la fuerza a su casa y sacar el cuerpo a la calle.

Todos están preocupados por el foco infeccioso que implica, sumado al coronavirus.