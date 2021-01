D os familias vivieron un momento de desesperación cuando cuatro delincuentes, a plena luz del día, ingresaron para robar a sus viviendas, en la localidad bonaerense de Ituzaingó.

Uno de los ladrones, inclusive, le apuntó y amenazó con dispararle al dueño de casa, que tenía en brazos a su pequeño hijo.

Después de apoderarse de dinero y otros objetos de valor, los asaltantes huyeron en un auto, aunque tras una persecución la policía detuvo a dos de ellos , informaron fuentes de la fuerza de seguridad.

Los asaltos fueron cometidos en dos casaquintas situadas en el complejo Los Robles, en la calle Gómez Carrillo al 4100, en la zona oeste del conurbano. Todo quedó filmado por las cámaras de seguridad y las imágenes se viralizaron en las redes sociales.

Los delincuentes ingresaron a unas las casas saltando el portón de ingreso. Así, evitaron el alambrado perimetral electrificado de la vivienda y sorprendieron a un matrimonio y su hijo, de tres años.

"Entran cuatro delincuentes armados, yo estaba en la planta alta y se ve en las cámaras que uno me apunta cuando me ve por la ventana y cuando me di vuelta vi a mi marido con el bebé encañonado en planta baja", contó Gisela, la madre del niño.

En medio de esa situación, la mujer intentó calmar a los asaltantes, que en respuesta quisieron amarrarla. Sin embargo, no encontraron los precintos para hacerlo. La pareja les dio a los ladrones todo lo que tenían, algo dinero y objetos de valor. Después de eso, huyeron por el alambrado de una casa vecina, donde estaba una mujer, a quien también amenazaron y asaltaron.

"Yo me mudé hace poquito y ese mediodía me sorprendí cuando estaba dándole de comer a mi perra y vi que desde la casa de los vecinos de enfrente se me cruzó un muchachito con un arma. Me dijo: ‘La plata o te mato’", relató Valeria, la otra damnificada por los robos.

La mujer reaccionó de una manera particular: "Me fui caminando de espaldas al ladrón mientras éste me apuntaba temblando con el arma a mí y a la perra. Le dije que el poco dinero que tenía estaba en mi suite".

Tras los dos robos, los ladrones escaparon a bordo de un Fiat Uno, donde los esperaba otro cómplice.

Las víctimas llamaron al 911 y los agentes de la comisaría 3ra. iniciaron un operativo cerrojo en la zona. Los policías interceptaron a los sospechosos en el puente de la colectora rumbo a la ciudad de Luján, a la altura Camino del Buen Ayre. Allí uno de los delincuentes fue detenido y tres escaparon corriendo. Después de una breve persecución, otro ladrón fue apresado.

La policía les secuestró una mochila que contenía 80.000 pesos, una PlayStation y ropa de las víctimas robadas.

Los sospechosos quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 descentralizada en Ituzaingó, en una causa caratulada como "robo agravado por ser en poblado y en banda".