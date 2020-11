C antar las cuarenta" significa reñir a alguien, con razón, por algo que ha hecho mal. El acusado no puede defenderse porque sabe que se ha comportado mal. El origen de esta expresión está en un juego de cartas español llamado "tute". En este juego gana el jugador que consigue más puntos y a cada carta se le asigna un número determinado de puntos. El hombre que tenía cuarenta denuncias de su ex mujer por amenazas, golpes y hasta tentativa de femicidio fue detenido en el partido Vicente López acusado de haber violado la perimetral y de haber golpeado nuevamente a la víctima y a su hijo, informaron fuentes judiciales.

Se trata de José Luis Zanocco, quien en las últimas horas fue apresado por efectivos de la Comisaría 2ª de Florida, y luego de que ayer su ex pareja, Úrsula Castro Huebner, reclamara públicamente a la Justicia su detención. Esta fue concretada en la intersección de la avenida Bartolomé Mitre y Laprida, en Florida, partido de Vicente López, a tan sólo nueve cuadras del domicilio de la víctima.

Zanocco fue arrestado por orden de la jueza de Garantías 3 de San Isidro, Andrea Rodríguez Mentasty, quien avaló otro pedido de detención que ayer, ante los nuevos hechos, formuló la fiscal Lida Osores Soler, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Violencia de Género de Vicente López.

Fuentes judiciales informaron que en la nueva causa Zanocco quedó imputado y será indagado en las próximas horas por dos hechos de "desobediencia" (por violar la prohibición de acercamiento que tenía sobre Huebner y su hijo), y dos hechos de "lesiones" (por golpear a ambos), en el caso de ella, "agravadas por violencia de género".

Según explicaron ayer a la prensa la propia víctima y su abogado, Andrés Bonicalzi, el último episodio comenzó el 29 de septiembre, cuando la Justicia le ordenó a Zanocco una exclusión de hogar por tres meses y una restricción de acercamiento a la casa de 300 metros y de 100 metros respecto de Huebner, de su hijo, llamado Nataniel, y de la novia de él.

De acuerdo con la nueva denuncia, hace pocos días Zanocco había violado la perimetral agrediendo físicamente a Nataniel y luego ingresó al hogar y también golpeó a Úrsula.

"Estoy aterrada, porque tengo a toda mi familia en peligro, estoy segura de que me va a matar, no tengo ni la menor duda, a mi hijo, a mi nuera, hasta amenazó a mi abogado", dijo ayer Úrsula en una de las notas que dio a Crónica HD.

Los investigadores judiciales admitieron que la mujer ya había realizado varias denuncias en contra de su ex marido, pero explicaron que en muchas de esas causas -incluso alguna llegó a juicio oral- la mujer se retractó, desistió de seguir acusando a Zanocco y por eso continuaba en libertad.