Una insólita situación se vivió en el barrio neoyorquino de Harlem, en Estados Unidos, donde un hombre andaba con una cuchilla clavada en la cabeza y ni se preocupó, ya que seguía hablando y caminando como si nada. Según los testigos, el sujeto "parecía no sentir nada", aunque la mancha de sangre que cubría su musculosa daba un panorama aterrador. Mientras los presentes estaba horrorizados por la situación, la policía explicó que la víctima, de 36 años, no sufrió una herida de gravedad, ya que la cuchilla no atravesó el cráneo. Por eso, fue trasladado hasta un hospital de la zona, donde fue atendido y estaba fuera de peligro.

Respecto de qué fue lo que le ocurrió, algunos testigos contaron que se trató de una discusión con una mujer, quien fue agredida y reaccionó clavándole la cuchilla. Sin embargo, la policía expresó que intentó defender a la mujer luego de que cuatro sujetos y otra mujer le cortaran la cara para robarle un bolso. Por eso, comenzó una discusión y los malvivientes lo atacaron con el arma blanca.