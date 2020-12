V ida de película. Un chico de 13 años fue homenajeado por los Bomberos de Misiones, que le cumplieron el sueño de subirse a un autobomba. Fue después de que recibiera el alta médica, tras haber logrado superar el cáncer y el coronavirus. El vehículo lo llevó hasta la cancha del Club Atlético Bartolomé Mitre, donde se reencontró con sus amigos. El protagonista de esta historia es Fernando Nicolás Franco, quien tiene 13 años y vive en Posadas, pero desde hacía un año y medio estaba internado en el Hospital Garrahan, de la ciudad de Buenos Aires, donde fue sometido a un trasplante de médula ósea que resultó exitoso.

Lo cierto es que el chico tuvo que someterse a 36 quimioterapias y, una vez trasplantado, se contagió Covid-19. Pero logró salir adelante, fue dado de alta y este viernes 27 de noviembre volvió a su provincia en avión. Por eso, al enterarse, sus familiares se organizaron para recibirlo como él lo había soñado. "Nico es un niño de 13 años que hace pocos días se recuperó de leucemia. El pequeño héroe anhelaba ser recibido en su hogar, luego de un extenso tratamiento médico en Buenos Aires, por los Bomberos de la Policía, a quienes admira por su incansable labor. Sus familiares, mediante una nota, pidieron a los policías cumplirle el sueño al niño y así fue", contaron desde el perfil de Facebook de la Policía de Misiones.

Y continuaron: "Este lunes, la autobomba buscó a Nico en su casa, activaron las sirenas, y junto a sus familiares lo acompañaron hasta la cancha del club Mitre, donde se reencontró con sus compañeros de fútbol que tanto extrañaba y que lo recibieron con fuertes aplausos". Junto al texto, la Policía de Misiones compartió un emotivo video en el que se ve llegar el vehículo de los bomberos en total silencio. En la puerta de la casa de Nicolás, ubicada en Las Heras y Martín Fierro, se observan algunas cámaras y vecinos que aguardan a ver la cara del nene al recibir la sorpresa.

En un momento, las sirenas se activan y sale de la casa la mamá, con el pequeño héroe y sus hermanitos. Nicolás saluda a dos efectivos de la policía local, se pone el casco de bombero y se sube al autobomba. Tras un paseo por la ciudad, pudo sacarse fotos colgado del caño del costado del vehículo, como todo un profesional.

La abuela del nene, Margarita Aponte, de 62 años, en complicidad con los amigos del Bachillerato Humanista y las autoridades del Club Mitre donde su nieto es jugador, fue la organizadora de este homenaje. "Él me dijo una vez, lo vio en la tele: ‘Cuando me cure del cáncer, también quiero que me busquen los bomberos como a esa nena’", contó la mujer. Por eso envió una nota al cuartel de bomberos contando la historia de su nieto y la respuesta positiva fue inmediata.