Los investigadores a cargo de la muerte de la jubilada encontrada sin vida tras un incendio de su casa de la localidad bonaerense de José C. Paz, donde un pariente lejano le confesó a su madre el homicidio y se fotografió con los billetes que le robó a la mujer y lo subió a Facebook, encontraron un plomo de bala en un colchón quemado de la casa, lo que indicaría que la habría matado de un balazo, informaron hoy fuentes judiciales. Los informantes precisaron que se esperan los resultados de la correspondiente autopsia, pero los peritos que volvieron a la casa de Rosario "Charo" Gómez (80), en Luis Domínguez 4242, a metros de la ruta 24, en el barrio San Gabriel, encontraron un plomo de bala introducido en un colchón de dos plazas parcialmente quemado. Esto indicaría que la mujer pudo haber muerto o agonizaba de un balazo previo al incendio, aunque no se puede establecer por el momento hasta no tener el resultado de la autopsia, añadieron las fuentes. Lo que se espera para las próximas horas es la declaración indagatoria de Brandon Galeano (22), alias "Titi", ante la fiscal Lorena Carpovich.