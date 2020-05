La Justicia de Bahía Blanca rechazó conceder el beneficio de prisión domiciliaria por la pandemia de coronavirus a un hombre condenado por descuartizar y quemar a una adolescente en 2004 en la localidad bonaerense de Ingeniero White, informaron hoy fuentes judiciales.

El Tribunal Oral en lo Criminal 1 (TOC), integrado por los jueces Christian Yésari, Ricardo Gutiérrez y Hugo Adrián De Rosa, resolvió no hacer lugar al pedido de la defensa de Pablo Víctor Cuchán (40), condenado por el crimen de Luciana Moretti (15).

Fuentes judiciales indicaron hoy que el abogado de Cuchán, Maximiliano de Mira, había argumentado en su pedido que su cliente, a pesar de no integrar por la edad ni por su salud el grupo de riesgo frente al coronavirus, vive en condiciones de hacinamiento en el penal de Saavedra, lo que incrementa la posibilidad de contagio. Ante el planteo, los jueces decidieron no hacer lugar al pedido y señalaron que el condenado "no se encontraría cursando enfermedad alguna". "Tampoco el riesgo al que alude la defensa es de entidad suficiente como para justificar la aplicación extensiva de las normativas señaladas por el simple hecho de que el riesgo de contagio se encontraría aumentado ante la problemática de la situación carcelaria", agregaron los magistrados en la resolución. Los voceros consultados indicaron que, más allá de esta resolución, Cuchán aguarda la decisión de la Cámara Penal de Bahía Blanca sobre la apelación a su revocatoria de su libertad condicional, dispuesta en abril de 2019.