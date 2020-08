S on días turbulentos para Valeria Lynch. La semana pasada protagonizó una fuerte pelea con Patricia Sosa, que aseguró que la había "traicionado" al no modificar la fecha de su show en streaming, que se superponía con el suyo. Es que en la fecha original, el 1º de agosto, Lynch tuvo un show fallido, ya que la plataforma online utilizada colapsó, por lo cual lo trasladó a este viernes 7, mismo día que su -ahora ex- amiga. Sin embargo este segundo intento también salió mal, y la producción debió pedir disculpas y dejar disponible en "diferido" el recital durante una semana para que quienes abonaron su entrada virtual puedan acceder a él.

Pero ahora surge otro problema para Valeria: la productora Gamave Contenidos, de Bahía Blanca, informó que iniciará acciones legales contra la intérprete, ya que hasta la fecha no recibió respuesta de su parte acerca de un espectáculo cancelado el 14 de marzo, en vísperas del comienzo del aislamiento obligatorio en nuestro país En un comunicado la empresa menciona: "A más de cinco meses de la fecha en que debió tener lugar el espectáculo y ante la imposibilidad manifiesta de poder reprogramar el mismo, hemos procedido a solicitarle a la artista y a su equipo la devolución del dinero correspondiente a la venta de entradas (presencial y digital) a los efectos de proceder con la devolución de las entradas".