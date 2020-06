A diez años del crimen de Carola Bruzzoni, la mujer asesinada por una compañera de trabajo que la atacó con una maza de ablandar milanesas al enterarse de que había difundido un video hot de ella entre vecinos de la localidad bonaerense de General Las Heras, su hijo dijo que no siente "odio ni bronca" por la asesina, liberada en 2013, y que se recibió de abogado penalista en "honor" a su madre. Sentado en la puerta de su casa de la calle Lozano, de esa localidad ubicada a 70 kilómetros de Capital Federal y a través de una videollamada con la agencia Télam, Agustín Román Robledo (30) recordó a su madre y aseguró que "todo" lo que hace es "por ella", ya que siente que tuvo "a la mejor madre del mundo". "Pasaron poco más de diez años de su asesinato, pero hoy ya lo tengo superado. Todo lo que hago es en su honor, porque siento que fue la mejor madre del mundo", expresó el hombre. El crimen ocurrió el 17 de abril de 2010 y causó gran conmoción entre los vecinos de General Las Heras, ya que corría la voz de que la víctima planeaba arruinar el casamiento de Silvia Luna, quien era compañera de trabajo en un bar de esa localidad, al difundir entre los invitados un video hot en el que aparecía manteniendo relaciones sexuales con un hombre. Ese video, según quedó probado en el juicio oral en el que Luna fue condenada a 10 años de prisión, había sido copiado por Bruzzoni del celular de su compañera y luego lo había distribuido entre sus compañeros de trabajo, hasta que se viralizó en todo el pueblo. Al respecto, el hijo de la víctima dijo desconocer la existencia de ese material: "De la trastienda sobre un video, yo nunca supe nada. Solo sentí mucho dolor por la pérdida de mi vieja, porque no era necesario que la mataran", dijo. "En su momento tenía mucha bronca y mucho odio, porque no podía entender que a Luna le hubieran dado muy pocos años de cárcel. Hoy no tengo ni siento ni odio ni bronca ni busco revancha contra ella", manifestó el hijo de Bruzzoni, quien aclaró que su madre y la condenada "nunca fueron amigas, sino sólo compañeras de trabajo". Si bien para la Justicia se trató de un "homicidio en estado de emoción violenta", Robledo rechazó esa calificación y consideró que fue un "homicidio simple". "Eso fue un claro homicidio simple, porque Luna tuvo tiempo de ir en moto a buscarla a mi casa, luego fue al bar y, tras una discusión, le pegó en la cabeza por la espalda. Después se fue y tiró la maza de madera en la calle; siempre supo lo que hacía", expresó. El hijo de la víctima aseguró que fue justamente esa sensación de injusticia lo que lo llevó al poco tiempo a anotarse en la facultad para estudiar abogacía en "honor" a su madre. "El doctor Cristian Pérez (abogado de la familia) siempre me ayudó a sobrellevar todo el mal momento, le estoy muy agradecido. A diez años estoy entero y sólo quiero hacer todo lo que pueda para ayudar a otras personas en derecho penal", explicó.