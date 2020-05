En la puerta del hospital, la madre del chofer le comentó a Crónica HD: "El doctor me dijo que le tocó el tabique y parte del paladar y que tiene comprometido el ojo. A las 16 tenemos el parte y, por suerte, el corte no fue más para arriba, porque, si no, la cuchilla le pudo haber tocado el cerebro. Los nenes no saben nada, porque está separado y los chicos están con su madre. Me dejaron verlo cuando estaba en terapia intensiva y hablamos antes de que entre a la cirugía. Tenía el cuchillo clavado 10 centímetros adentro y el cirujano me dijo que tuvo un dios aparte".

"Hace dos años le tiraron un tiro desde la parada en el mismo recorrido. Recién me dijeron que al tipo lo detuvieron; en cuanto a la otra persona, no sé. Por lo que tengo entendido, es una zona de mucha villas en el recorrido y mi hijo me decía que siempre suben algunos que quieren que lo lleven gratis, porque están drogados o sin la SUBE. En el caso de él, nos llamaron los compañeros, porque la ambulancia nunca llegó. Él se fue manejando con el cuchillo clavado hasta el UPA más cercano, que estaba a ocho cuadras", contó la mamá del herido, que lo acompaña todo el tiempo, y cuyo marido también es chofer de colectivos.