El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, visitó la segunda etapa de obra de la calle Payró, una nueva pavimentación que se realiza en el barrio Magdalena de Los Polvorines. "Estamos haciendo el acceso a la otra parte del colegio. Cuando vinimos a la primera etapa, los vecinos de este lado nos decían que se veían frustrados porque el pavimento no les había llegado. Yo les dije que nos tengan paciencia, que este era el primer pavimento por administración municipal, hecho por trabajadores municipales, y hoy ya están tirando el hormigón. Los vecinos que se sentían olvidados sabrán que son parte de Malvinas Argentinas", refirió Nardini. El municipio trabaja sobre R. Payró entre Soldado Ex Combatiente de Malvinas y Murguiondo (4 cuadras). Y en F. de Olazábal entre Payró y Ramos Mejía (1 cuadra). "En pandemia no hemos dejado de trabajar, a un ritmo menor por las disposiciones dictadas por el gobierno nacional. Pero una vez liberado eso, aceleramos y la gente ve que el esfuerzo, el compromiso y la buena energía están intactos", agregó el intendente.