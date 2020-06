No le dejaron ni la casa. Cuando esta semana Alexis Mattos volvió de Buenos Aires a su vivienda ubicada en la localidad misionera de San Vicente, del barrio Taruma, se encontró con el peor escenario.

El joven padre de un bebé de 7 meses denunció que le robaron todo mientras se encontraba de viaje en busca de un trabajo. "Yo fui con mi mujer y mi hijo a Buenos Aires el 15 de febrero hasta el jueves pasado. Allá trabajé de jardinero y pude volver a mi provincia con un permiso".

"Cuando bajé del micro, me tomé un remís para volver a mi casa, porque llovía torrencialmente, bajé del auto y fue ahí cuando noté que mi hogar ya no estaba más. Era una casa chica, pero ahí tenía todo. En ese momento me largué a llorar y fui rápido a pedirle ayuda a un vecino mío. Él me contuvo y me ayudó a llamar a la policía", relató el hombre de 18 años.

Tres días después de que Mattos fuera a la comisaría a radicar la denuncia, todo cambió de color: el acusado terminó entregando varios de los materiales. "Pude recuperar una cama, una cocinita, un ropero, un lavarropas, un colchón y algunas cosas más de la cocina", enumeró en declaraciones a este medio. Sin embargo, aclaró que aún le faltan varias cosas, como por ejemplo su garrafa, frazadas y otros colchones.