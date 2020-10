El oficialismo en el Senado aprobó, con cambios, el proyecto que declara la emergencia para los concursos preventivos y quiebras, que deberá volver a Diputados en segunda revisión. La norma recibió 41 votos a favor y 29 en contra, de Juntos por el Cambio y aliados, que insistieron en sancionar la iniciativa tal cual había sido votada en la Cámara baja.

Entre las modificaciones que introdujo la Cámara alta se destaca la fecha hasta la que regirá la emergencia en esos procesos, que el texto original establecía hasta el 31 de marzo de 2021 y que finalmente será hasta el 30 de junio de 2021.

Como miembro informante del proyecto, la senadora Ana Almirón, del Frente de Todos, indicó que "esta iniciativa establece la suspensión de todos los plazos de concursos preventivos y otorga la facultad al juez para la readecuación de los cronogramas de los concursos que ya se encuentren en trámite". Además, sostuvo que "las incorporaciones al artículo primero son para evitar la evasión y proteger los intereses nacionales. Se han incorporado exenciones a la emergencia".

Por su parte, el senador oficialista Juan Mario Pais destacó que "buscamos una norma que proteja a los empresarios que entraron en cesación de pagos y también a los acreedores. No podemos hacer un jubileo de las deudas de otros que jugaron a la timba financiera".

Por el lado de Juntos por el Cambio, la legisladora radical Silvia Elías de Pérez planteó que "debemos apoyar la media sanción que viene de Diputados, no más dilaciones, no más vueltas, estamos llegando tarde, es urgente que esto se transforme en ley". En tanto, el senador del PRO Esteban Bullrich reafirmó: "No hay ninguna racionalidad en limitar el alcance del proyecto de ley que se aprobó por unanimidad en Diputados".