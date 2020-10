La Justicia dispuso la libertad de los 36 aprehendidos ayer en el desalojo del predio en Guernica, aunque van a quedar procesados por usurpación y resistencia a la autoridad. Se trata de personas que habían sido trasladadas a La Plata y que fueron saliendo desde las últimas horas de la tarde. La decisión se fundamentó en el artículo 161, que otorga a los fiscales que intervinieron en la causa, Juan Cruz Condomí Alcorta, Marcelo Romero y Lisandro Damonte, el poder de "disponer la libertad de quien fuera aprehendido mientras que el juez no hubiere ordenado la detención, cuando estimare que de acuerdo a las circunstancias del caso no solicitará la prisión preventiva". El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, uno de los tres que entiende en la causa, había señalado durante la mañana que, en el marco del operativo de desalojo, se produjeron "cerca de 35 detenidos", aunque poco después de las 9 continuaba el operativo, con disturbios entre policías y algunos ocupantes en los alrededores de los terrenos que habían sido tomados en julio pasado. Asimismo, contó que cuando se llegó al lugar se encontró "con balines de metal, facas y fierros clavados en el barro" y explicó: "De hecho, una persona se lastimó con uno de esos fierros, que son como miguelitos muy grandes. Afortunadamente, no encontramos armas de fuego". Condomí Alcorta remarcó que el terreno será entregado a los dueños que reclamaron su restitución y destacó que si alguien intenta una nueva ocupación será detenido.