Un hombre que había sido detenido en octubre del año pasado por el crimen de un conocido suyo, a quien acusaba de haber abusado sexualmente de su hija de 5 años en Bahía Blanca, fue excarcelado por decisión de una jueza que consideró que el homicidio lo cometió "bajo un estado de emoción violenta". La decisión fue adoptada por la jueza de Garantías 3, Susana Calcinelli, quien tiene a su cargo la investigación por el crimen de Dagoberto López (65), asesinado el 20 de octubre del 2019. Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en Resero al 300 del barrio Avellaneda, lugar en el que el imputado -cuyos datos se mantienen en reserva- asesinó a puñaladas a López porque supuestamente había abusado sexualmente de su hija de 5 años. Según la investigación, el hombre se dirigió a una comisaría de Bahía Blanca, donde entregó un cuchillo y un buzo con manchas de sangre y confesó a los policías que había apuñalado a un hombre. Los policías se dirigieron al domicilio, donde hallaron el cadáver de López, quien era un conocido de la familia del acusado. Como la confesión ante la policía no tiene validez legal, el hombre fue indagado luego por el fiscal de Homicidios, Jorge Viego, ante quien prefirió no declarar, por lo que quedó detenido. Sin embargo, el pasado miércoles, el imputado pidió declarar ante el fiscal. "Fue así que la defensa del hombre pidió la excarcelación por entender que habría sufrido una disminución en su capacidad de reflexión y no pudo contener sus frenos inhibitorios a partir del fuerte impacto emocional que le provocó la noticia sobre el abuso de la criatura", expresó una fuente judicial. El hombre recuperó la libertad ayer al considerar que actuó bajo un estado de emoción violenta.