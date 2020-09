Adelio Mendoza, secuestrado el miércoles pasado por la organización guerrillera Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) junto a su empleador, el ex vicepresidente Oscar Denis, fue liberado ayer, informó el ministro de Defensa, Bernardino Soto. Mendoza se presentó alrededor de las 18.30 en la estancia Tranquerita, perteneciente a Denis, en el norte de Paraguay, y autoridades sanitarias y fiscales estaban esta noche revisándolo y requiriéndole datos sobre la situación de Denis. "En este momento se le hace un chequeo de su estado de salud, la información que tenemos es que está bien, a lo mejor está en un estado de shock, pero está bien, está contenido y protegido", dijo Soto. El funcionario aseguró que Mendoza "apareció solo nomás" en la estancia, por lo que las autoridades inferían que había estado cautivo cerca de allí. "No tengo mayores datos, pero esa es la información que tengo, su liberación, su contención, su protección y sobre todo la atención sobre su salud, hasta ahí puedo decir", señaló el ministro. "Supongo que algún mensaje traerá, tengo entendido que sus familiares, que están en contacto permanente con las autoridades, tanto policiales como militares, con toda seguridad ya habrán recibido la información", agregó. Denis y Mendoza fueron raptados el miércoles pasado por el EPP, que impuso una serie de condiciones para liberarlos, entre ellas la liberación de dos de sus comandantes presos, para lo que puso un plazo que venció el domingo a la noche. Hasta última hora de ayer no había noticias de la situación de Denis, sobre quien los captores no dieron pruebas de vida.