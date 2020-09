La Corte Suprema de Justicia concedió ayer una licencia "extraordinaria" con goce de haberes por 30 días a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, luego de aceptar el pedido de per saltum de ambos jueces para que el máximo tribunal revise sus traslados suspendidos. Según señaló la resolución 2023/20, se considerará en licencia a los magistrados desde el 18 de septiembre y por el plazo de 30 días. La Corte aclaró que cuando recibió el pedido de licencia de los camaristas giró la solicitud a la Cámara Federal de Casación Penal, con poderes administrativos, para que resolviera, y que esta no formuló objeciones y dejó la decisión de otorgar o no el beneficio al máximo tribunal. El último martes, la Corte declaró por unanimidad "admisibles" los recursos de per saltum planteados por los jueces federales Bertuzzi, Bruglia y Germán Castelli, decisión que suspendió sus traslados hasta tanto el máximo tribunal se pronuncie sobre el procedimiento por el cual los magistrados debían regresar a sus juzgados de origen. La resolución llevó la firma de los ministros del máximo tribunal Juan Maqueda, Elena Highton, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y el presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, quien lo hizo con fundamentos propios.