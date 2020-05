Hasta que se implemente un sistema de clases alternadas cuando se regrese a la modalidad presencial, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, anunció que se mantendrá el régimen de licencias para los adultos a cargo del cuidado de los niños dispuesto por la resolución 270 de la cartera laboral nacional.

En declaraciones formuladas a Radio Provincia, Trotta explicó que el regreso a clases podría ser en agosto, pero aclaró que aún "no hay certezas" ya que es una "decisión epidemiológica" que adoptará el presidente Alberto Fernández junto con el comité de expertos. "Habrá que resolver también el cómo, porque el regreso no será como en marzo, sino escalonado", analizó Trotta, y expresó que ello implicará "que no van a poder ir todos los días todos los alumnos a las escuelas".

Sostuvo que "unos alumnos irán un día y otros días otros para no saturar la llegada de docentes y de alumnos y para no abarrotar espacios comunes", y apuntó que se trabaja en protocolos "para cuando llegue ese momento".

El artículo 3 de la disposición sobre las licencias determina el alcance para "el progenitor, progenitora, o persona adulta responsable a cargo del cuidado del niño, niña o adolescente".