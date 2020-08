Desde hace 13 años, Lidia del Carmen Escobar tiene a cargo el merendero "Los Peques" de Villa Hidalgo, partido de San Martín, donde a base de esfuerzo y voluntad les prepara la comida todos los días a más de 250 personas. Cada tarde, una larga fila se forma fuera de su casa: "Vienen a buscar las viandas pero a mí ya no me quedan leñas para cocinar. Necesito una garrafa pero no puedo pagarla", señaló a Crónica la mujer de 56 años.

La pandemia de coronavirus provocó que la referente del comedor ya no pueda recibir a las familias en un salón ubicado dentro de su propiedad. Sin embargo, la mujer se las rebuscó para que nadie se quede sin merendar. "Cuando empecé con todo esto eran seis o siete chicos. Pero con el correr del tiempo se fue sumando gente. No podría hacerlo sin el Estado que me ayuda con alimentos y algunos vecinos me realizan donaciones. Pero ahora vienen tantos que la realidad es que necesito cocinar con garrafa y comprarla sale muy caro", precisó.

"Acá llega la red de gas, pero la boleta la tengo que pagar de mi bolsillo. Por lo tanto para el merendero sólo tengo una cocina que la hice con ladrillos, que no funciona si no tengo leña", explicó Lidia, que al momento de armar las bandejas es ayudada por sus dos hijas y una señora que colabora dos veces por semana.

"Muchos nos dan bolsones con polenta, fideos, harina, leche, arroz, azúcar. Y obviamente estoy muy agradecida por ello. Pero hoy la prioridad es tener lo necesario para cocinar. Así a nadie le falta nada. También sería bueno si alguna vez nos puede donar una cocina industrial. Lo que tengo es muy precario, sin embargo subsistimos así", agregó, y continuó: "Si tuviera una garrafa podría cocinar dentro de mi casa, más calentita. Ahora, como tengo que encender el fuego, salgo al patio a pesar del frío", explicó Lidia.

Asimismo, detalló que "desde que comenzaron los contagios de Covid-19 cerramos el salón. Por eso decidí pedirles a quienes vienen, sobre todo a los abuelos, abuelas y a los más chicos, que formen fila afuera, que vengan con barbijos o algún tapabocas, además de darles alcohol en gel. Los más grandes son factores de riesgo y se tienen que cuidar". En tanto, finalizó: "Somos una gran familia. Ojalá que nos puedan ayudar".

Para comunicarse con la entidad y dar una mano: "Merendero Lxs Peques" en Facebook o concurrir a la calle Italia 9597 entre El Zorzal y Matheu, en José León Suárez, partido de San Martín.