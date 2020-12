El distanciamiento entre la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y el ex presidente Mauricio Macri ya parece haber quedado definitivamente atrás.. "Me enojé con Macri porque me faltó el respeto, me pidió disculpas y ya está bien", expresó la ex diputada nacional en diálogo con el canal TN,

A modo de confirmación de la reconciliación con el referente del PRO, Carrió consideró que "sin traiciones, Macri sería presidente". Seguidamente, aseveró que "la gente está harta de confrontaciones estériles. La estrategia es mantener la templanza. Cristina está buscando la confrontación y bronca. El que se caliente, pierde".

En esa línea, Lilita reiteró que ya perdonó a Macri: "Ya está bien. Si el gobierno no lo hace, a Juntos por el Cambio le toca defender la República. Nosotros no estamos desesperados, son ellos, es Cristina. Parte de la población está sin ilusión, cansada".

Cabe recordar que Carrió se había mostrado indignada con el ex presidente porque éste, en una conversación, le había dicho que "para lo único que servía y que sabía hacer bien era hacer las denuncias" contra funcionarios de gobierno, en especial los que desempeñaron funciones en distintas gestiones del kirchnerismo. "A Macri no le hablo nunca más", había sido entonces la sentencia de la ex diputada sobre su relación personal con el ex primer mandatario.