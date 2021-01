E l extensísimo río Salado que nace en la laguna El Chañar, fluye desde Santa Fe hacia la provincia de Buenos Aires atravesando más de 640 kilómetros de llanura pampeana para desembocar en el Río de la Plata. Ocupa una inmensa cuenca de 170.000 km² y pasa entre otras por las ciudades de Junín, Roque Pérez, Alberti, General Belgrano y Villanueva, alimentando con sus aguas una gran cantidad de pantanos y lagunas para desembocar en la bahía Samborombón.

En su transcurrir desparrama una rica fauna íctica dándonos diferentes opciones de pesca según la época del año. Justamente entre septiembre y marzo se destaca por sobre todas las especies una muy especial por lo mañera, esquiva y hasta enojosa forma de tomar la carnada, o de no tomarla, según el punto de vista desde el que lo veamos; por supuesto, nos referimos a la lisa.

Si lo comparamos con la cocina, para su pesca cada chef tiene un secreto a aplicar en la receta. Además, según los especialistas, las variables climáticas son esenciales, aunque también la carnada, los niveles del agua y otros tantos puntos a tener en cuenta, pero eso sí, cuando no quiere comer no hay método que valga. Sin embargo dimos con alguien que en estos últimos días realizó un exitoso relevamiento, en la provincia de Buenos Aires, logrando una excelente pesca, la cual compartimos hoy con ustedes.

Sergio Zalasar integrante del equipo del programa radial "Puerto de Pescadores" visitó un sector del canal 9 en el partido de Dolores aprovechando la seguidilla de días sin lluvias que se vinieron dando en la semana de fin de año, lo que le permitió disfrutar cómodamente de una salida con amigos en pleno contacto con la naturaleza. Según nos contaba Sergio, el lugar permite armar un lindo campamento y pasar el día con gazebos, sombrillas, parrilla portátil, sillas y mesas que nos garantizan una excelente jornada de pesca acompañados por la familia sin peligro alguno. El lugar es muy agradable y seguro, altamente recomendable para todos aquellos que nunca realizaron esta pesca tan apasionante y singular.

Para llegar hay que tomar ruta 2 hasta el kilómetro 204, giramos a la izquierda en el segundo retome (hay un cartel indicador) como volviendo hacia Buenos Aires. A 20 metros a nuestra derecha sale un camino, luego de cruzar un paso a nivel del ferrocarril, y después de unos 2.000 metros aproximadamente llegamos al puente viejo que cruza el canal. Sin subir al puente doblamos a nuestra izquierda y proseguimos por el camino paralelo al canal y después de transitar unos 15 km más o menos arribamos al lugar indicado, el cual es conocido entre los aficionados que lo visitan como "Monte de los Corderos".

Los equipos utilizados fueron cañas telescópicas de 4 metros con un reel frontal mediano a chico terminados en líneas aéreas de sólo tres anzuelos, todos cercanos al plomo y separados unos de otros unos 25 cm, las brazoladas preferentemente cortas de 10 cm de largo con anzuelos fuertes, similares a los que se utilizan para la boga encarnando con panza de lisas, corazón vacuno o peceto cortados en daditos bien chiquitos teñidos de rojo con colorante de repostería en pasta el día anterior para que tomen bien el color.

La lombriz también resultó pero sólo cuando el viento estaba fuerte, condición para que los descarnadores estén inactivos; contrariamente, cuando no soplaba viento y el agua quietaba, el cambio de carnada era inevitable. Los piques no se hicieron esperar desde temprano, con intervalos de inactividad respondiendo a los caprichos de este especial y desconcertante pez. La pesca fue altamente positiva, logrando una cuota de hasta 8 ejemplares por pescador con portes muy buenos, cosa muy aceptable para esta especie tan complicada. Un consejo es tener siempre la caña en la mano y clavar al menor toque, ya que comen muy sutilmente y si no cañamos a tiempo nos descarnan y se van dejándonos los anzuelos limpios. Otro dato importante: llevar dos líneas o más ya que hay enganches producto del fondo del canal que presenta irregularidades en el fondo de piedras y son muy comunes los cortes.