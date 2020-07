Marcelo Bustamante, de 28 años, fue asesinado en Rosario. Los vecinos sostienen que quedó en una pelea entre bandas que disputan el narcomenudeo. La víctima vivía de una pensión mínima que cobraba como discapacitado ya que le costaba mover la mitad derecha de su cuerpo. Eso fue lo que le impidió correr cuando dos facciones se enfrentaron. Nilda, su madre, contó que "Chelo nació con su problema físico y todos lo conocen en el barrio porque él cirujeaba por acá nomás, no podía caminar mucho". "No tenía antecedentes ni hijos ni nada. No podía mover la parte derecha del cuerpo", relató su familia, que vive del otro lado de la villa, en las calles del barrio Triángulo y Moderno. Chelo estaba con su primo en Biedma y pasaje Cerrillos, una calle que atraviesa la villa a la altura de 24 de Septiembre. Vecinos que vieron la escena contaron que de pronto se escucharon varios tiros y así empezó una balacera entre cuatro o cinco personas. En ese momento Chelo y su primo trataron de escapar. Pero Bustamante apenas caminaba con dificultad y correr le resultó imposible. Alertado por una denuncia al 911 llegó un móvil policial y vieron a Chelo tirado sobre una zanja y llamaron al Sistema Integrado de Salud. Cuando los médicos arribaron nada pudieron hacer. Tenía disparos en la espalda, el omóplato y la muñeca derecha, un último tiro que le dio en el abdomen.