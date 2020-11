Fiel a su estilo, la conductora buscó ser fresca, original y auténtica y apeló a su gran sentido del humor para mostrarse más sexy que nunca. Con una enteriza negra y en la pileta de un hotel, la comediante cautivó a todos sus seguidores de Instagram con su último posteo. Sonriente, mostró sus curvas y bromeó: "Lizy Tagliani encendió las redes con una foto hot jaaaaaa". Pero lejos del chiste, sus admiradores no tardaron en reaccionar y el post alcanzó los 80.000 "me gusta" en sólo una hora. "Me muero, soy un 3CV que se le cayó el chasis", cerró simpática y divertida. Además, recibió decenas de comentarios de parte de sus fieles admiradores que la elogiaron por su figura. "Ay, chica, qué sexy. Sos una genia", "Diosa" y "Hermosa" fueron algunos de los mensajes que cosechó, incluso figuras de la farándula argentina como Verónica Lozano y Pedro Alfonso dejaron grandes palabras para su amiga y colega.