Declararán ante la Justicia Lucila y Germán, los otros dos hijos del matrimonio del empresario femicida Jorge Neuss y su víctima, su esposa Silvia Saravia. Juan y Patricio, los restantes, ya lo habían hecho el domingo. La fiscal María José Basiglio, quiere saber qué detonó puntualmente la ira de Neuss (72), si fue una cuestión íntima o si hubo algún "agente externo". "Ella era sufrida. No me dijo que se quería divorciar, pero últimamente no estaba bien. Ella lo justificaba a él, por eso que se llama ‘síndrome de Estocolmo’. Era presa de los convencionalismos sociales", comentó una amiga. Una vecina de Martindale reveló que Neuss "la menospreciaba frente a todos, incluso le gritaba en el club; las mucamas de al lado, que son amigas de las mucamas de Silvia, contaron que Neuss varias veces la agarró por el cuello y tuvieron que llamar al hijo". Neuss era un aficionado a las armas: tenía 30 registradas a su nombre, entre ellas, el revólver .357 Magnum con el que la asesinó. Los investigadores del femicidio intentarán desbloquear dos celulares, dos tablets y dos computadoras para tratar de determinar el móvil del hecho.