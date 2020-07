A partir de hoy será obligatorio, en la línea San Martín que va en sentido a la estación de Retiro, reservar el lugar durante la franja horaria de las 6 y las 10 de la mañana durante los días hábiles. La medida, vale aclarar, será solamente para los trabajadores esenciales que cuenten con permiso de circulación.

La herramienta deberá ser utilizada por toda persona que entre dentro de las 24 actividades esenciales establecidas por el gobierno que viajen en la línea que une las estaciones Cabred y Pilar en dirección a Retiro, en el sentido hacia la ciudad de Buenos Aires.

La reservación del lugar en el tren será obligatoria solamente en ese rango horario y no en sentido contrario, en tanto que forma parte del plan desarrollado por la empresa Trenes Argentinos, que ya fue puesto en vigencia en el ferrocarril Sarmiento para el ramal que va en dirección a la estación Once, así como también luego se aplicó en la línea Mitre, en sentido a las estaciones Tigre y Retiro.

El trámite para realizar la reserva del lugar en el tren se puede hasta con cinco días de anticipación, para cinco días consecutivos, mediante la app "Reservá tu tren" de Trenes Argentinos, que se encuentra disponible en los sistema operativos Android e IOS, vía web a través de Argentina.gov.ar o también por la página de Trenes Argentinos, en tanto que por call center se puede hacer a la línea 0-800-222-8736 (TREN).

En este sentido, la reserva se procesará a partir de elección de las estaciones de origen, de destino y el día y horario del traslado, en tanto que una vez finalizada la operación, el sistema emitirá un código QR y un número de trámite que le permitirá al usuario acceder a la estación.

Este código tiene que ser presentado tras pasar por el molinete y registrar el ingreso a la estación con la SUBE al empleado ferroviario a cargo de revisar las autorizaciones, mientras que una vez superadas todas esas medidas se podrá acceder al tren reservado, en donde vale aclarar que no se podrá reservar el asiento en específico que le corresponderá a cada usuario.

En caso de que la persona que haya realizado su reserva haya decidido no abordar el tren, debe antes cancelar el viaje, para así permitir que otro pueda realizar la reservación en su lugar, mientras que en caso de que el servicio escogido no se encuentre listado por no contar con disponibilidad, el sistema ofrecerá, de forma automática, los trenes anteriores y posteriores.

La reservas en la línea San Martín comenzaron a realizarse el pasado jueves y según indicó el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, la mayoría de los que viajan a través de este ferrocarril "ya han descargado la aplicación".

La medida de reservar el lugar en el tren comenzó como una forma de buscar que se cumpla el protocolo de distanciamiento social entre los trabajadores esenciales y se prevé extender su uso en los usuarios de las líneas Roca y Belgrano Sur.