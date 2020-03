L a cuarentena social y obligatoria decretada por el Poder Ejecutivo tiene como objetivo, entre otros, que el virus no se convierta en autóctono. Sin embargo, en las últimas horas, las noticias no fueron las mejores, ya que el Ministerio de Salud de la Nación confirmó el primer caso de "transmisión comunitaria" de coronavirus en Argentina, es decir, de una persona que no tiene antecedente de viaje a las zonas pandémicas ni relación estrecha con ningún infectado.

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, estimó que se puede decir que "se está iniciando la transmisión comunitaria" del coronavirus en zonas como "el AMBA, alguna ciudad de Chaco, Tierra del Fuego y Córdoba" y que existe gran preocupación en las jurisdicciones por el incumplimiento del aislamiento y la cuarentena.

Vizzotti informó que el ministro de Salud, Ginés González García, encabezó un Consejo Federal que reúne a los titulares provinciales del área sanitaria y que en él se trabajó especialmente en la preparación del sistema para el aumento de demanda que puede generarse a futuro.

"Todo el sistema está preparándose para el aumento de casos y para el aumento de demanda del sistema", dijo Vizzotti, quien señaló que se trabajó para fortalecer "el circuito de atención" y que se avanzó con "la compra centralizada de equipamiento para dar respuesta" a la situación.

También comentó la "preocupación grande" que generan entre los responsables del sistema sanitario aquellas personas que no cumplen con el aislamiento y, en especial, "las personas que están llegando de viaje que no visualizan la relevancia" de su accionar. Asimismo, dijo que una de las lecciones aprendidas de la crisis de la gripe A fue la necesidad de la rápida descentralización de las pruebas de laboratorio, un proceso ya iniciado por el Ministerio de Salud nacional y por el Instituto Malbrán.

Para Costa, "en un marco en el que se mantiene la definición de caso sospechoso" para todo aquel que presente síntomas y haya viajado o haya tenido contacto estrecho con infectados, necesitan sumarse aquellos que están internados por "infección respiratoria aguda grave" sin diagnóstico previo.