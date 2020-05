L as opiniones a favor y en contra de los programas con invitados en el piso, grabados unas horas antes o en vivo, generan polémica. Los actores quieren trabajar; sin embargo, la Asociación Argentina de Actores, a través de varios comunicados y de su presidenta, Alejandra Darín, reitera que no es una profesión esencial. De todos modos, algunas concesiones van apareciendo en ciclos con invitados, al mismo tiempo que enojos de todo tipo y color. Marley fue cascoteado fuerte en las redes sociales cuando en "Por el mundo. En casa" visitó la casa de Lizy Tagliani y se abrió un debate sobre el comportamiento de ambos conductores, quienes rompieron la cuarentena, no tenían puestos barbijos ni respetaban la distancia social. De esta manera, muchos usuarios se quejaron porque estaban dando un mal ejemplo frente a miles de televidentes que permanecen encerrados desde el 20 de marzo. "Ah, mirá a Marley visitando el country de Lizy Tagliani y haciendo un programa en vivo sin respetar las medidas necesarias, pero a nosotros no nos dejan salir ni a la esquina. Esta cuarentena ya es cualquier cosa", se quejó una persona. "Yo no puedo visitar a mi familia ni a mis amigos, pero los famosos se juntan a comer o se visitan en las casas, como en el programa de Marley, qué bronca", señaló otro televidente. Ayer, en su cuenta de Twitter, Lizy le respondió a un seguidor que cuestionó la cantidad de personas que estuvieron delante y detrás de cámaras en el programa. "En la casa de Lizy había treinta personas y no se contagió nadie", comentó un televidente. "Éramos cinco pero valemos por treinta... a diferencia tuya, que no valés ni medio", retrucó la conductora de "El precio justo".

La mayoría de los programas de la TV abierta tuvieron que adaptarse para cumplir con el distanciamiento social. Muchos conductores decidieron salir por videollamada, los ciclos de entretenimientos se llevan a cabo sin público en las tribunas e, incluso, algunas ficciones dejaron de grabarse para evitar la propagación del coronavirus. Migue, el hijo mayor del humorista Pablo Granados, escribió en las redes sociales. "¿Son imbéciles?". De esta manera se refirió a algunas de las contradicciones que presenta la cuarentena, como que un artista pueda ir a un ciclo en pantalla, pero no a ver a un familiar. "Comprendo al rubro TV, y que vayan al estudio los conductores y técnicos. Pero los programas con invitados, no. Yo también quiero almorzar con mis amigos, mi hermana y mi viejo. Pero no puedo elegir. ¿No?". Otro ciclo cuestionado fue "PH" (Podemos hablar) , ya que el sábado pasado contó con Soledad Silveyra, que está en el segmento de personas de riesgo y padece EPOC. Esa misma noche también estuvieron Juan Minujín, Andrea Rincón y Roberto García Moritán como invitados. Y no quedan fuera de las críticas "Almorzando con Mirtha Legrand" y "La noche de Mirtha", ahora con la conducción de Juana Viale, programas en los que también se recibe a figuras de distintas profesiones.