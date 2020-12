Una mujer fue hallada ahorcada en su casa de Baradero e inicialmente su pareja fue detenida por el hecho, pero los peritajes apuntan a un presunto suicidio. El fiscal de Baradero a cargo de la causa, Hernán Granda, dijo que "el aprehendido Marcos Calzone recuperará la libertad porque la autopsia indica que la víctima no fue asesinada" y que "murió por asfixia, pero por enlace en el cuello" con una tela de acrobacia, en lo que se sospecha fue un suicidio. "La causa seguirá caratulada como ‘averiguación de causales de muerte’. No se detectó desorden en la casa. No hay signos de violencia y el deceso se produjo por una asfixia", agregó en referencia a la mujer fallecida, Renata Pano, de 30 años. Granda sostuvo "la mujer era profesora de inglés y, por testimonios de compañeras en la fiscalía, se sabe que se la notaba muy nerviosa por diferentes temas personales y por las entregas de notas que debía dar al final del año lectivo. La mujer estaba mal por eso y la tenía fuera de eje. Ella no dejó ni una carta para los familiares".