M ientras el fútbol se encuentra suspendido debido a la pandemia, son muchos los rumores sobre posibles pases de jugadores de un equipo a otro. En Boca, en las últimas horas el foco es Jan Hurtado. El venezolano, que todavía no tuvo tantas oportunidades en el equipo de la Ribera, está en la mira de varios poderosos de Italia.

Hace algunos días, se dio a conocer que el ex jugador del Xeneize, Daniele De Rossi le habría sugerido a la dirigencia de Roma comprar el pase del delantero de 20 años, y ahora, se suma el interés de otro grande de ese país: Juventus. "Si yo te contara los clubes que me preguntaron por Hurtado... hasta de la Juventus me preguntaron por él, gente de ese equipo que me consultó", aseguró Rodolfo Baqué, representate del venezolano.

En Boca, Jan no tuvo mucha continuidad, ya que llegó desde Gimnasia para ser una apuesta a futuro, a cambio de cinco millones de dólares. Este año, con el cambio de técnico, Hurtado tampoco estuvo en la consideración de Miguel Russo, ya que se perdió la primera parte de la Superliga por estar en el Preolímpico con su selección, y luego fue suplente, sin minutos en el campo de juego, debido a la consolidación de Franco Soldano como referencia de área y siendo la tercera opción por detrás de Ramón Ábila. Desde que llegó al club, anotó dos goles en 18 partidos, siendo su última conquista el que anotó frente a River en la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores pasada. Pese a esto, sus 20 años, la potencia física que tiene y su futuro como goleador son las cartas que tienen a varios equipos del Viejo Continente atentos a los pasos de Hurtado. De todas formas, si es que quieren hacerse con el pase del venezolano, el monto a pagar no es poco, ya que tiene una cláusula de salida de 20 millones de dólares. "La realidad es que Gaich y Hurtado son los delanteros más buscados del país", afirmó Baqué. ¿Seguirá en Boca o dará el salto a Europa?