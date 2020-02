R icky Martin llegó a la Argentina el lunes y generó euforia entre sus millones de fanáticos. Ronnie Arias aprovechó el momento para recordar algunos secretitos del cantante. En un móvil con "Los ángeles de la mañana", el conductor contó la verdad sobre uno de los romances que tuvo el intérprete de "Asignatura pendiente" con un famoso comunicador argentino. ¿¡Qué pasó!? Arias fue testigo del romance fugaz e intenso entre Ricky y el periodista Juan Castro. "Fue hace muchos años, cuando yo ni siquiera era una celebrity. Yo estaba en E! Entertainment y Juan Castro daba sus primeros pasos dentro de la televisión y juro que fue un flechazo", comenzó a relatar el conductor. De inmediato las panelistas del programa no dejaron de pedirle más detalles a Ronnie acerca del presunto romance entre Castro y Ricky Martin, y él sin rodeos contestó todas las dudas. "Yo no los presenté, pero fui testigo de un par de salidas de ellos y cubrí la entrada a algunos hoteles", comentó el conductor de radio e impactó a todos en el piso. Por si esto fuera poco, el presentador de televisión dio más detalles inéditos. "Yo siempre digo que, para mí, Ricky estaba más enamorado que Juan. Es que de Juan era imposible no enamorarte. Juan era energía pura", agregó Ronnie. Mucho se especuló sobre el romance de Castro y el cantante, pero el comunicador fue el encargado de confirmarlo. "Las angelitas" querían más detalles. Para concluir, Arias dijo una impactante frase que recorrió el país. "Lo último que puedo contar es que se depilaban juntos", confesó el presentador de radio.