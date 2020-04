P uro dolor. No alcanzan las palabras para describir la situación por la que una familia está atravesando en Santa Fe. En medio de la pandemia por el coronavirus y el aislamiento obligatorio decretado por el estado nacional, un pibe de 18 años tomó una drástica decisión de quitarse la vida luego de que Colón, el club de sus amores, decidiera dejarlo en libertad de acción. Se trata de Alexis Ferlini, quien era arquero y antes del inicio de la competencia fue desafectado del Sabalero y no pudo ser incorporado por ninguna otra institución, ya que había cerrado el libro de pases.

"Mi hijo Alexis Ferlini, el Pulpo, se me quitó la vida el miércoles y ya lo llevé al cementerio de Santo Tomé. No sé qué le pasó por la cabeza para realizar semejante acción. Estaba bien en casa, con la familia y su novia. El bajón de Colón como que rebalsó y hoy físicamente ya no lo tengo. Ojalá, por Dios, no quiero que le pase más a nadie estas cosas, menos a los chicos del club. Los actuales dirigentes de Colón no saben el daño que le causan a los chicos cuando en otros clubes los tienen como tiene que ser", manifestó mediante una extensa carta en Instagram, Ariel, padre del joven.

Traspaso caído

A su vez, reconoció que tanto Platense como Arsenal intentaron quedarse con sus servicios, pero finalmente desistieron, ya que no había tiempo de realizar el papeleo necesario para incorporarlo. En la parte final del relato, su padre expresó que "ya está, no me lo van a devolver a mi hijo, al que amo y amaré toda la vida. Sólo pido que mi hijo, hoy, donde esté, se encuentre bien y que el único alivio que tengo es que un día me iré para estar con él. Perdón gente, pero estoy destrozado. Cuiden los chicos. Gracias a todos".

En silencio

Conocida la noticia del suceso, desde Colón no emitieron ningún tipo de comunicado oficial y los dirigentes prefirieron no hablar sobre la situación.