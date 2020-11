El famoso "pituto", la bala deformada que fue desechada aún los incrimina. Según el fiscal Diego Molina Pico, John Hurtig, el hermanastro de María Marta García Belsunce, dijo en su declaración que envolvió el "pituto" en un papel porque lo vio en muchas películas policiales. ¿Por que habla de algo policial si para él había sido un accidente? Él se defiende diciendo que él mismo contó que lo había tirado y ayudó a encontrarlo, metiendo sus propias manos en el pozo ciego, lo que es totalmente cierto. Pero si a él también le llamó la atención que María Marta se hubiera resbalado y golpeado en el baño cuando tenia zapatillas antideslizantes, por que lo tiro al inodoro si lo había encontrado debajo del cadáver. Dicen que no había un tacho para desperdicios en el baño, pero las jeringas y otros elementos para intentar resucitar a Maria Marta que trajeron los paramédicos quedaron desparramados en el piso y no los tiraron al inodoro. Incluso Horacio Garcia Belsuncem, señala en el documental que "al dia de la fecha la verdad es que no sabemos por que tiramos el pituto al inodoro".