E l hombre acusado de haber encubierto el abuso sexual y femicidio de Lucía Pérez, Alejandro Maciel, falleció hace 40 días en Mar del Plata a raíz de un cáncer fulminante de pulmón, por lo que se extinguió la acción penal en su contra. La muerte de Maciel trascendió pocas horas después de que el Tribunal de Casación Penal bonaerense anulara el fallo en el que él y los otros dos acusados por el hecho resultaron absueltos en 2018.

Maciel falleció a los 62 años, tras ser tratado por un cáncer de pulmón en el Hospital Interzonal General de Agudos. Con el fallecimiento queda extinguida la acción penal en su contra, por lo que en el nuevo debate oral ordenado por Casación por la muerte de la adolescente de 16 años, ocurrida en octubre de 2016, sólo serán juzgados los imputados Matías Farías (26) y Juan Pablo Offidani (45). Farías está acusado de ser autor material del delito de "abuso sexual agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con femicidio", mientras que Offidani fue acusado como partícipe necesario, y ambos resultaron absueltos de esos cargos en el juicio que se realizó en noviembre de 2018 en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 marplatense. Maciel, por su parte, llegó a ese proceso imputado por presunto "encubrimiento agravado" del abuso sexual y el femicidio, y también fue absuelto. Antes de ese juicio, había estado internado en una comunidad terapéutica abierta, para tratar sus adicciones. De acuerdo con la hipótesis de la fiscal que intervino inicialmente en la causa, María Isabel Sánchez, Maciel ayudó a lavar el cuerpo de Lucía luego de que fuera violada hasta la muerte, pero el fiscal que intervino en el juicio, Daniel Vicente, retiró esa acusación porque consideró que no había sido probada y pidió su inmediata libertad.

La madre de Lucía Pérez dijo que espera un nuevo "juicio lo antes posible" y advirtió que no se va a callar ni permitirá que nadie diga las "barbaridades" que se dijeron de su hija en el anterior proceso. "De la víctima no se habla más, hoy en un juicio me levanto y los hago callar hasta que me echen de la sala, no me callo más, de mi hija nadie mas habla, sea un juez o sea quien sea, de la manera en que defenestraron a Lucía, las cosas que se dijeron, las barbaridades que dijeron", expresó Marta Montero.

"Creo que esto va a ser un antes y un después, nunca vamos a ver a una mujer que sufra lo que sufrió Lucía con ese fallo, nunca más una mujer debe pasar por esto", señaló la mamá de Lucía. La madre de la adolescente señaló que ahora los involucrados "van a recibir otra pena, una como corresponde, porque ellos cometieron dos delitos, uno era vender drogas y el otro fue matar a Lucía".

"Que esas personas sean condenadas por femicidio y que paguen por lo que han hecho con la vida de Lucía", agregó.