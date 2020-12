Un joven que acosó sexualmente en las redes sociales a una nena, de 12 años, a la que, además, citó en una calle para encontrarse con ella, fue golpeado por la familia de la piba, que le tendió una trampa antes de entregarlo a la Policía en Río Gallegos, la capital de Santa Cruz.

El acusado, de 23 años, sufrió una fractura en el rostro como consecuencia de la fuerte golpiza, que fue subida a Internet, difundió el diario local La Opinión Austral.

Según fuentes policiales, el acoso cibernético, denominado grooming, comenzó días atrás cuando el hombre empezó a intercambiar mensajes con la niña por medio de la red social Facebook. "Sos una nena. No es nada malo que me digas tu edad. Yo te iba a regalar algo si me decías tu edad", escribió el joven. Tras revisar el perfil de la víctima, prometió regalarle una camiseta de Boca si finalmente le decía cuántos años tenía.

La niña dio a entender que era menor de edad, pero el acusado continuó con el acoso y hasta llegó a enviarle una foto en la que se lo ve con el torso desnudo.

La piba le comentó lo que ocurría a su mamá, que se hizo pasar por su hija para seguirle "el juego" al joven. Así, acordaron encontrarse el viernes por la noche cerca de un local ubicado en la calle Filippo, de Río Gallegos.

El hombre, destacó La Opinión Austral, llegó al lugar sin saber que, además de la niña, lo esperaban la madre y su pareja. Cuando entendió la situación, intentó escaparse de allí. Pero los familiares de la piba lo alcanzaron y golpearon duramente, tanto que le provocaron una fractura en el pómulo.

Agentes de la comisaría 2ª llegaron al lugar y, tras escuchar el relato de la familia de la niña, se llevaron detenido al hombre.

La jueza de Instrucción N°2 de Río Gallegos, Valeria López Lestón, decidió que el acusado continúe en prisión y le secuestró su teléfono celular en busca de más pruebas.

Según estadísticas de Unicef Argentina, ocho de cada diez niños y niñas utilizan Internet en el país y lo hacen, en promedio, desde los 11 años.

El grooming es el acoso sexual de un adulto a un niño o niña y se trata de un delito tipificado en el Código Penal, que prevé una pena de prisión de seis meses a cuatro años.

La norma contempla el comportamiento de un adulto que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones u otra tecnología contactare a un o una menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual.