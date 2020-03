I tziar Ituño, la actriz española conocida por interpretar a la inspectora Raquel Murillo en "La casa de papel", reveló a través de sus redes sociales que tiene coronavirus. Su país es uno de los más afectados por la pandemia.

"Es oficial, desde el viernes pasado tengo los síntomas (fiebre y tos seca) y hoy me ha llegado la confirmación del test epidemiológico. Es coronavirus", dijo la artista, ilustrando el texto con una foto desde su cama, mientras sonreía. Para llevar tranquilidad a sus fans, rápidamente aclaró: "En mi caso es ligero y estoy bien, pero es muy contagioso y superpeligroso para las personas que son más débiles", escribió Ituño en catalán, español y portugués, para que lo entiendan sus fans de diferentes lenguas.

También aprovechó para llevar un mensaje de prevención: "Ahora me tocan 15 días en cuarentena y después ya se verá. Cuídense mucho. Esto no es una tontería, sean conscientes, no lo tomen a la ligera. Hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta dónde va a llegar esto".

Los comentarios de la publicación en su cuenta de Instagram se multiplicaron por miles, entre los que le mandan fuerza y cariño, y los que rezarán según sus creencias por su salud.

Vale decir que la artista, que interpreta a la ex policía a cargo de las negociaciones con los criminales que roban la Casa de la Moneda de España, hasta hace un tiempo se preparaba junto con sus compañeros para la presentación de la cuarta temporada de la ficción, éxito en todo el mundo. La serie de eventos y notas con la prensa, que finalizaría el 3 de abril, fecha potencial de estreno de los nuevos episodios, fue cancelada por obvios motivos, pero esta novedad tendrá pendiente tanto a fans como a medios de la prensa por la salud de la actriz.

El caso de Ituño es uno más en el país ibérico, que se encuentra en una situación crítica por el coronavirus. Hasta el momento se contabilizan casi 18.000 casos positivos de Covid-19 y 830 muertes. Por la edad y el estado de salud anterior al contagio de Itziar, se espera que dentro de poco mejore, tal como sucedió con otros famosos que padecieron la enfermedad, como Tom Hanks y su esposa Rita Wilson, ya recuperados.