Un distribuidor de esencias aromáticas fue asaltado por dos delincuentes que lo amenazaron con un arma, lo obligaron a arrodillarse y le robaron su vehículo, cerca de 100.000 pesos, mercadería y la alianza, en la puerta de su casa de la localidad bonaerense de San Justo, partido de La Matanza.

El hecho ocurrió frente a una vivienda de la calle Verón de Estrada al 4000, entre Cabrera y Matheu, cuando la víctima estaba en su auto Peugeot 308 blanco y fue sorprendido por dos asaltantes. Uno de los ladrones lo amenazó con un arma y lo hizo bajarse y arrodillarse para sacarle la alianza, mientras que el cómplice revisó el auto, que terminaron por llevarse.

Patricio García, víctima del robo, contó ayer que estuvo "a merced de que al ladrón se le escape un tiro" y agregó que "toda la secuencia fue tomada por una cámara de seguridad" que hay enfrente de su casa. El hombre contó que había regresado de su trabajo y que salía para realizar unas compras cuando aparecieron los ladrones, uno de ellos se sentó en el auto del lado del acompañante y el otro abrió la puerta de su lado y lo hizo bajar.

"Me pidió que me arrodillara y que no lo mirara", recordó la víctima, La investigación se encuentra a cargo de la Comisaría 1ª. de San Justo y de la fiscalía de turno de La Matanza, que procuraban, además, hallar el vehículo robado.