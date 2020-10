F ue uno de los escándalos de la semana. La burla de Lola Latorre a Nacha Guevara por sus supuestos "temblores" causó revuelo en el "Cantando" y en las redes sociales. Tanto que la propia actriz, que ayer cumplió 80 años, se vio empujada a aclarar que está bien de salud, ya que habían empezado a circular rumores sobre que padecería alguna enfermedad.

El jueves pasado Nacha hizo su descargo en el ciclo de El Trece y reconoció que tuvo una charla con Lola, a quien le aceptó sus disculpas. Pero la polémica no había terminado, por eso en las últimas horas la hija de Yanina Latorre -que también pidió perdón, ya que había hecho un chiste con el tema durante un vivo de Instagram- decidió hacer catarsis en sus redes sociales.

La joven de 19 años grabó un video en el que manifestó: "Hice un comentario muy desafortunado, que tiene que ver con la intimidad de Nacha, a la que en ningún momento me quise referir de esa manera. Quiero pedir disculpas públicamente, por más que ya lo hice en privado en el momento que sucedió. Estoy totalmente arrepentida".

"Fueron unos días muy sensibles para mí, porque soy muy sensible. Y ya estoy a punto de llorar, porque siempre digo algo y lloro. De ningún modo quise faltar el respeto de nadie. No sólo de Nacha, que es una persona que admiro. La verdad es que me considero una chica bastante respetuosa, que nunca se metió con nadie ni me involucré en ningún lío en la televisión, en los medios ni nada", argumentó.

Y aclaró: "No quise meterme nunca con ninguna enfermedad, ni hacer sentir mal a nadie, ni herir a otra persona porque es lo que menos quiero. Parece irónico, porque yo cerré mi cuenta de Twitter porque no me podía bancar los comentarios de la gente que me ponía ‘anoréxica’ y me criticaban con cosas que tenían que ver con mi salud. Y la verdad que fui una pelotuda, con todas las letras".